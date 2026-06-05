U mnogim kućama širom regiona i danas se mogu pronaći gobleni koji već decenijama zauzimaju isto mesto na zidu. Među njima se posebno izdvaja motiv „Kosovka devojka“, koji je nekada bio jedan od najčešćih izbora za uređenje dnevnih soba, hodnika i spavaćih soba.

Tokom godina ovi ručno rađeni ukrasi postali su toliko uobičajen deo enterijera da ih vlasnici često više i ne primećuju. Izloženi sunčevoj svetlosti i protoku vremena, mnogi gobleni su izgubili prvobitnu svežinu boja, ali su zadržali svoju prepoznatljivost i sentimentalnu vrednost.

Ipak, poslednjih godina situacija se menja. Ono što je nekada bilo gotovo obavezno u domaćinstvima danas privlači pažnju ljubitelja starina i kolekcionara. Posebno interesovanje vlada za goblene sa motivom „Kosovka devojka“, koji se sve češće pojavljuju u ponudama na tržištu antikviteta i polovnih predmeta.

Cene se razlikuju u zavisnosti od više faktora. Na vrednost utiču stanje u kojem se goblen nalazi, kvalitet izrade, dimenzije, kao i postojanje originalnog ili dekorativnog rama. Jednostavniji i manji primerci najčešće se prodaju za između 50 i 150 evra, naročito ukoliko nisu sačuvani u najboljem stanju.

Sa druge strane, kvalitetnije očuvani gobleni, sa izraženim detaljima i atraktivnim ramovima, mogu da dostignu vrednost od 150 do 350 evra. Najtraženiji primerci, posebno oni koji su sačuvani bez većih oštećenja i imaju dodatnu kolekcionarsku vrednost, prema ponudama na tržištu mogu dostići cenu i do 1.000 evra.

Zbog toga mnogi predmeti koji godinama neprimetno vise na zidovima danas dobijaju potpuno novo značenje, jer se ispostavlja da predstavljaju mnogo više od običnog ukrasa iz nekog prošlog vremena, piše Dnevno.hr.