Dok danas mnogi kućni aparati počinju da otkazuju već posle nekoliko godina, jedan uređaj proizveden još 1977. godine u Subotici uspeo je da šokira ljude na internetu - jer i dalje radi potpuno ispravno.

Fotografija probudila nostalgiju širom Balkana

Sve je počelo kada je Muzej osamdesetih objavio fotografiju starog osveživača vazduha koji se proizvodio u SuboticI još krajem sedamdesetih godina.

Objava je za kratko vreme izazvala lavinu reakcija i sećanja ljudi koji su isti uređaj imali u svojim kućama tokom osamdesetih.

Mnogi su odmah prepoznali karakterističan dizajn i prisetili se vremena kada su se aparati pravili da traju mnogo duže nego danas.

"Stajao je decenijama i odmah proradio"

Najveće iznenađenje usledilo je kada je muzej potvrdio da je uređaj i dalje potpuno funkcionalan.

Prema navodima iz objave, osveživač je proradio odmah pri prvom uključivanju, iako godinama nije korišćen.

Upravo taj detalj izazvao je najviše komentara na društvenim mrežama.

Ljudi su pisali:

„Današnji uređaji ne mogu ni približno ovako“

„Ovo je bio pravi kvalitet“

„Moji roditelji su imali isti“

„Još stoji negde na tavanu i verovatno radi“

Tajna je bila u jednostavnosti

Za razliku od modernih uređaja punih elektronike i komplikovanih sistema, ovi osveživači imali su jednostavnu mehaniku i veoma izdržljive motore.

Zbog toga su mogli da rade decenijama bez većih kvarova ili popravki.

Mnogi upravo u tome vide najveću razliku između stare i nove tehnologije.

Nostalgija za vremenom kada su aparati trajali godinama

Fotografija starog uređaja pokrenula je mnogo više od obične rasprave o kućnim aparatima.

Kod mnogih je probudila nostalgiju za vremenom kada su:

uređaji trajali decenijama

popravke bile retke

kvalitet bio važniji od brzine proizvodnje

I dok se internet raspravlja o tome da li su nekadašnji proizvodi zaista bili kvalitetniji, jedno je sigurno — osveživač vazduha iz 1977. godine uspeo je da preživi gotovo pola veka i i dalje radi bez problema.