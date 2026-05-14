Dok mnogi bez razmišljanja bacaju požutele i izbledele stare kašike, kolekcionari širom Evrope ih potajno traže — i za prave primerke spremni su da plate pravo malo bogatstvo. Zato vredi proveriti šta se krije na dnu kuhinjske fioke.

Interesovanje kolekcionara za stari escajg poslednjih godina značajno je poraslo. U starim kuhinjskim fiokama mogu se pronaći kašike čija vrednost dostiže i nekoliko stotina evra, a prema pisanju norveškog portala Dagens.no, posebno su traženi stari hotelski i železnički pribor sa originalnim logom, ugraviranim natpisom ili žigom proizvođača.

Mnogi bacaju stari i potamneli pribor kada više ne odgovara stilu doma. Međutim, nisu sve stare kašike bezvredne — one koje potiču iz istorijskih hotela, restorana i železničkih vagona danas su veoma cenjeni kolekcionarski predmeti.

Zlatno doba Češke danas vredi pravo bogatstvo

Posebno su tražene kašike iz perioda takozvane Prve republike, odnosno iz vremena Prve Čehoslovačke Republike između 1918. i 1938. godine. Kolekcionarima nije važan samo materijal, već i priča i istorija predmeta — to je bilo doba kada su hoteli i železničke kompanije bili poznati po kvalitetnoj izradi i pažnji prema detaljima. Kašike su se često uzimale iz restorana i vagona kao mali suvenir.

Najveću vrednost imaju primerci sa jasno vidljivim logom, ugraviranim natpisom ili drugom oznakom porekla. Kolekcionari posebno tragaju za predmetima povezanim sa međunarodnim železničkim kompanijama, među kojima se izdvaja CIWL, kompanija povezana sa legendarnim Orient ekspresom. Veoma su cenjene i kašike starih železničkih kompanija sa prepoznatljivim simbolima ili detaljima u art deko stilu.

Predmeti koji su nekada bili običan deo inventara danas mogu vredeti pravo malo bogatstvo. Cena jedne ovakve kašike kreće se od oko 220 do čak 660 evra.

Ni hotelski pribor nije zanemarljiv. Kao primeri se navode praški hotel Alcron i Grandhotel Pupp u Karlovim Varima. Escajg izrađen po narudžbini poznatih hotela privlači kolekcionare upravo zato što je vezan za određeno mesto i istorijski period.

Kako da procenite vrednost stare kašike

Prilikom procene vrednosti prvo treba proveriti oznake na kašiki — logo, ugravirani natpis ili žig proizvođača mogu biti presudni. Pominju se proizvođači poput Berndorfa i Sandrika, čiji žigovi značajno povećavaju vrednost predmeta, dok srebrni pečati dodatno podižu cenu.

Na vrednost utiče i stanje predmeta. Blaga patina uglavnom nije problem, ali ogrebotine, oštećenja ili previše agresivno čišćenje mogu znatno umanjiti cenu. Ako se pronađe ceo set u originalnoj kutiji, njegova vrednost može biti mnogo veća nego vrednost pojedinačnih komada.