- Izuzetno važan sastanak sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija koje su pokazale snažno interesovanje za investiranje u Srbiji. Pored giganata koji već posluju u Srbiji, poput Mintha, razgovarao sam i sa korporacijama koje tek treba da dođu u našu zemlju.

Predstavio sam kineskim partnerima širok spektar mogućnosti za ulaganje u Srbiju – od infrastrukture, energetike i novih tehnologija, do industrijskih zona i inovacionih projekata koji mogu da postanu pokretač novog ekonomskog ciklusa u našoj zemlji.

Razgovarali smo o konkretnim projektima, novim fabrikama, savremenim tehnologijama i mogućnostima da našim građanima obezbedimo još više radnih mesta.

Srbija danas ima šta da ponudi – političku stabilnost, odgovornu ekonomsku politiku, vredne i stručne ljude, ali i jasnu viziju razvoja koja uliva poverenje najvećim svetskim investitorima.

Uveren sam da će mnoge od ovih ideja uskoro prerasti u konkretne projekte koji će doprineti daljem ubrzanom razvoju Srbije - napisao je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

