Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Kurs dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3522 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biće viši za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 102,9044 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine za 2,9 odsto.