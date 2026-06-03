Američka tehnološka kompanija Meta Platforms predstavila je danas novi sistem veštačke inteligencije namenjen poslovnim korisnicima.

Novi "poslovni agent", predstavljen na konferenciji Conversations u Londonu, omogućava firmama da automatizuju svakodnevne aktivnosti poput komunikacije sa klijentima, zakazivanja sastanaka, obrade porudžbina i realizacije prodaje putem aplikacija Vocap (WhatsApp), Mesindžer (Messenger) i Instagram, preneo je Rojters.

Meta je saopštila da više od milion kompanija već koristi ranije verzije njenih poslovnih AI četbotova, dok će nova generacija alata biti dostupna preduzećima svih veličina širom sveta.

Prema navodima kompanije, poslovni agent može da odgovara na upite korisnika, pruža informacije o proizvodima i uslugama, identifikuje potencijalne kupce i prosleđuje složenije zahteve zaposlenima.

Istovremeno je predstavljena i nova platforma koja kompanijama omogućava razvoj sopstvenih AI agenata i njihovo povezivanje sa drugim poslovnim sistemima, uključujući platforme za elektronsku trgovinu i korisničku podršku.