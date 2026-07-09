Tako su opušci, slamke, jedna AirPod slušalica i čak test za ovulaciju ubrzo su završili u providnim kockama koje su fanovi pevačice razgrabili za manje od jednog dana.

Otpad je stavio u plastične kocke

Slavna pevačica Tejlor Svift i Trevis Kels venčali su se u Medison Skver Gardenu u Njujorku, mestu na kojem, kao i posle svakog velikog događaja, ostaje mnogo otpada.

Dok su se Tejlor Svift i Trevis Kels venčavali u petak, umetnik iz Kvinsa Džastin Žinjak pojavio se ispred čuvene dvorane u smokingu, ali ne da bi prisustvovao ceremoniji, već da bi skupljao smeće.

„Obišao sam ceo prostor oko dvorane. Pronašao sam lizalicu Ring Pop, jednu levu AirPod slušalicu, kao i test za ovulaciju“, rekao je Žinjak.

Sakupljeni otpad rasporedio je u male i velike providne plastične kese kockastog oblika.

„Napravio sam 50 malih kocki koje sam nazvao ‘Pocket Garbage’ i prodavao ih po ceni od 25 dolara. Veće kocke sa običnim njujorškim smećem koštaju 100 dolara“, objasnio je.

Male kocke rasprodate su za manje od jednog dana.

Otpad prikupljen na Medison Skver Gardenu

Žinjak priznaje da ne može da potvrdi da predmeti koje prodaje zaista potiču sa samog venčanja ili od njegovih zvanica, ali smatra da su mesto i datum dovoljni da ih pretvore u zanimljiv kolekcionarski predmet.

„To je smeće prikupljeno ispred Medison Skver Gardena tokom venčanja“, rekao je.

Žinjak već 25 godina pravi svoje prepoznatljive „kocke sa smećem“.

„Imao sam ideju i pretvorio sam je u stvarnost. To je suština svega. Volim da pronađem lepotu, radost i zabavu u stvarima koje ljudi zanemaruju i odbacuju“, kaže umetnik.

Ljudi misle da je ideja domišljata

Većina ljudi smatra da je njegova ideja domišljata.

„Fanovi bi uradili sve zbog Tejlor Svift. Ljudi bi kupili i običnu kutiju samo zato što je povezana s njom“, rekla je stanovnica Menhetna Natalija Kruz.

Jedna prolaznica ocenila je da je to „pravi njujorški duh i snalažljivost“, dok je turistkinja Rejčel Duval poručila: „Iskreno, zašto da ne? Treba iskoristiti priliku.“

Pored kocki sa smećem, Žinjak preko svog sajta izrađuje i personalizovane uspomene sa venčanja koje sadrže predmete poput kutijica za burme, brojeva stolova ili bračnih zaveta.

„Već sam pravio venčane kocke. U njih stavljam zavete, kutijice za prstenje, brojeve stolova i slične uspomene. Ako Tejlor i Trevis budu želeli, imam spremnu jednu i za njih“, rekao je umetnik, prenosi cbsnews.