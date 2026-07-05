Agata Kristi je kuću opisala kao „najlepše mesto na svetu“, i upravo su ovde ona i njena porodica provodili leta, božićne praznike i mnoge mirne dane.

Omiljena Agatina kuća

Agata Kristi i njen drugi muž, arheolog Maks Malouan, kupili su Grinvej 1938. godine. Agata je ovu kuću kupila čim je saznala da je na prodaju. Još kao devojčica divila se ovom imanju dok je živela u obližnjem Torkiju. Kada je 1938. godine čula da se prodaje, nije želela da propusti priliku i odmah ga je kupila.

Redovno su boravili u kući sve do njene smrti 1976. godine, skoro četiri decenije kasnije. Agatina ćerka Rozalind i njena porodica često su dolazili u posetu, pa je Grinvej bio pravo porodično utočište gde su se stvarale uspomene, kao i ideje za neka od njenih najpoznatijih dela.

Kuća je danas muzej

Danas je Grinvej u vlasništvu Nacionalnog fonda i otvoren je za posetioce, koji mogu da zavire u sobe, koje su ostale gotovo iste kao kada je poznata autorka tamo živela.

Dnevna soba je opremljena nameštajem donetim iz Agatine porodične kuće, Ašfilda, u Torkiju. Upravo ovde se porodica okupljala da igra društvene igre, ćaska i sluša prva čitanja novih rukopisa koje je Agata pisala.

U sobi se takođe nalazi njen čuveni veliki klavir Steinway Boudoir, napravljen krajem 19. veka. Iako je Agata bila školovana pijanistkinja i razmišljala o muzičkoj karijeri, odustala je od javnih nastupa zbog jake treme.Spavaća soba se nalazi u prednjem delu kuće i pruža prelep pogled na reku Dart. U njoj se nalazi luksuzna komoda ukrašena sedefom, koju je Agata naručila iz inostranstva.

Opisala ju je kao komad nameštaja koji „podseća na bajku“, a komoda je na istom mestu otkako je stigla u Grinvej.

Jedna od najupečatljivijih soba u kući je biblioteka, sa oko 5.000 knjiga. Police su pune prevoda Agatinih romana na mnoge jezike, kao i knjiga o baštovanstvu, istoriji, putovanjima i dečjoj književnosti. U posebnoj prostoriji su takođe izložena retka prva izdanja njenih romana.

Biblioteka takođe čuva neobično istorijsko blago – zidni friz koji su oslikali pripadnici Obalske straže SAD tokom Drugog svetskog rata. Bili su stacionirani u Grinveju pre savezničkog iskrcavanja u Normandiji na Dan D, a friz se i danas čuva kao vredan istorijski podsetnik. Zbog protoka vremena, deo ovog umetničkog dela morao je da prođe profesionalnu restauraciju.

Neobične činjenice o slavnoj kući

U Grinveju je Agata Kristi testirala svoje romane. Kada bi završila novi rukopis, okupljala bi porodicu i prijatelje u dnevnoj sobi i naglas im čitala poglavlja, posmatrajući njihove reakcije i pokušavajući da vidi da li će pogoditi ubicu.

Zanimljivo je da je na imanju snimana serija o Poarou. Ekranizacija romana "Dead Man's Folly" sa Dejvidom Sačetom snimana je upravo u Grinveju, a to je ujedno bilo i jedno od poslednjih snimanja čuvenog glumca u ulozi Herkula Poaroa. Kuća danas izgleda gotovo isto kao i u vreme kada je Agata boravila u njoj.

Kada je porodica poklonila Grinvej organizaciji National Trust, sačuvan je gotovo kompletan nameštaj, knjige, porcelan, slike i lični predmeti, pa posetioci imaju utisak da je spisateljica samo nakratko izašla u šetnju. Grinvej nije bio samo kuća za odmor, već mesto gde je Agata Kristi pronalazila mir, provodila vreme sa svojim voljenima i stvarala inspiraciju za nove književne misterije.

Mnogi poznavaoci njenog rada veruju da su upravo devonski pejzaži i atmosfera ove kuće ostavili traga na Agatinim romanima, piše nationaltrust.org.uk.