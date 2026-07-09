Dok se mnogi ovih dana hvataju za glavu zbog cena na moru, postoji mesto u Srbiji gde i dalje možete da odmorite nekoliko dana, a da vas to ne košta čitavo bogatstvo. Reč je o Vlasinskom jezeru, koje poslednjih godina obara rekorde po broju gostiju, pa nije retkost da se u julu i avgustu slobodan smeštaj traži danima unapred.

Oni koji su jednom bili kažu da se ovde ne dolazi zbog luksuza, već zbog mira, čistog vazduha i prirode kakva se danas retko viđa. Zato mnogi umesto mora sve češće biraju upravo Vlasinu.

Noćenje od 1.500 dinara, ručak jeftiniji nego u gradu

Najveće iznenađenje ipak su cene.

U skromnijem privatnom smeštaju noćenje može da se pronađe već od oko 1.500 dinara po osobi, dok se apartmani kreću od 30 do 45 evra, u zavisnosti od veličine i opremljenosti.

Ni hrana ne udara po džepu. Posetioci kažu da obilan ručak za dve osobe sa pićem uglavnom ne prelazi 3.000 dinara, čak i kada na meniju izaberete specijalitete od vlasinske pastrmke ili druge domaće specijalitete.

Nije ni more, ni planina, a ima i jedno i drugo

Na više od 1.200 metara nadmorske visine, Vlasinsko jezero pruža ono što mnogima nedostaje usred letnjih vrućina – svežinu. Dok se u gradovima asfalt topi, ovde su jutra prijatna, a večeri često traže tanju jaknu.

Jezero je okruženo planinama, livadama i šumama, pa je idealno za šetnje, vožnju bicikla, pecanje ili jednostavno odmor daleko od gužve.

Fenomen koji nema nigde u Srbiji

Jedan od zaštitnih znakova Vlasinskog jezera su čuvena plutajuća ostrva – prirodni fenomen nastao od treseta koji polako "plovi" po površini vode. Upravo zbog njih ovo jezero važi za jedno od najneobičnijih u Evropi.

Tu su i brojni vidikovci, uređene staze i mesta sa kojih pogled puca na celu visoravan.

U sezoni mesta gotovo da nema

Vlasnici apartmana kažu da se druga polovina jula i početak avgusta rezervišu mnogo ranije nego prethodnih godina.

Gosti stižu iz cele Srbije, ali i iz Bugarske, Severne Makedonije i Rumunije, pa nije retkost da se tokom leta traži krevet više.

Kako stići?

Do Vlasinskog jezera najlakše se dolazi preko Vladičinog Hana i Surdulice, a može i pravcem preko Leskovca i Vlasotinca.

Ako tražite mesto gde ćete pobeći od nesnosnih vrućina, udahnuti planinski vazduh i pritom ne potrošiti pola plate, Vlasinsko jezero je ovog leta jedna od retkih destinacija koja još uvek nudi odličan odnos cene i onoga što dobijate. Mnogi koji su jednom otišli kažu da se upravo zato vraćaju svake godine.