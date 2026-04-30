Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za april 2026. godine:

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za april biće uplaćene 5. maja na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za april biće 6. maja na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za april biće 9. maja na tekuće račune, a od 11. maja počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za april za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 8. maja 2026. godine.