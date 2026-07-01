Pitanje ostvarivanja prava na porodičnu penziju u slučaju nestanka supružnika često izaziva nedoumice među građanima. Upravo sa takvom dilemom obratila se čitateljka iz Trstenika, koja je želela da sazna da li može da koristi porodičnu penziju svog supruga nakon što je on nestao pre više od tri godine.

Svoje pitanje uputila je kroz rubriku "Glas osiguranika", navodeći da je njen suprug pre nestanka bio zaposlen i da je ostvario oko 35 godina radnog staža.

"Mom suprugu se pre više od tri godine izgubio svaki trag. Pre toga je radio i imao oko 35 godina staža. Ja sam i dalje zaposlena, ali imam 57 godina i zanima me da li postoji mogućnost da ostvarim pravo na njegovu porodičnu penziju", navela je čitateljka u svom obraćanju.

Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje odgovorili su da važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju jasno propisuje uslove za ostvarivanje ovog prava i da sam nestanak osobe nije dovoljan osnov za priznavanje porodične penzije.

Kako navode iz Fonda PIO, porodična penzija može da se odobri isključivo nakon smrti osiguranika ili korisnika penzije, odnosno kada za to postoji zakonom propisana dokumentacija.

To praktično znači da Fond PIO ne može da pokrene postupak za priznavanje porodične penzije samo na osnovu tvrdnje da je osoba nestala, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od njenog nestanka.

Nadležni dodatno pojašnjavaju da izjava člana porodice nije dovoljan dokaz za ostvarivanje ovog prava. Za pokretanje postupka neophodno je dostaviti dokaz o smrti u skladu sa zakonom, uključujući izvod iz matične knjige umrlih ili drugu dokumentaciju koja proizlazi iz odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima.

Dok takav dokaz ne postoji i zakonom propisani postupci ne budu okončani, pravo na porodičnu penziju ne može biti priznato u skladu sa važećim propisima, piše Blic.