Najnovija informacija po pitanju prosečnog iznosa penzije za 2026. godinu saopšten je u zvaničnoj objavi Fonda PIO.

U saopštenju se napominje da je zvanični podatak objavljen, danas, 26. juna 2025. godine.

- Prosečan iznos penzije za april 2026. godine iznosi 56.846 dinara - saopštio je Fond PIO.

Isplata penzija

Podsetimo, isplata martovskih penzija počinje 2. jula. Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti. Detaljan kalendar ispalate penzija u julu možete pročitati u posebnoj vesti OVDE.

Izmena i dopuna zakona

Važna vest za penzionere, jeste i nacrt izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Nacrt izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) koji je na javnoj raspravi do 6. jula preciznije definiše pravila za pojedine kategorije osiguranika, a predložena rešenja odnose se pre svega na profesionalna vojna lica, poljoprivrednike preduzetnike i na pojedina tehnička usklađivanja sa propisima EU.

Ko će imati pravo na jednokratnu isplatu u visini od 85.686 dinara prema novim iznemama, možete pročitati ovde.