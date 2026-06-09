"Ako kažemo da 90 i nešto posto punoletnih građana Srbije poseduje udeo u nekoj nepokretnosti, ako krenu cene da padaju, šta se dešava onda sa tim kapitalom? Pada i on. Znači, cela Srbija postaje siromašnija. Svako u Srbiji postaje siromašniji", rekao je Pašanović za Tanjugu.

Na pitanje da li su cene nekretnina prevelike, Pašanović je rekao ''da je previše skupo kad ljudi ne kupuju''.

"Dok ljudi kupuju, onda je taman. I to je cela suština. Mi smo prva zemlja na svetu po broju vlasništva nekretnina procentualno u odnosu na populaciju. Više od 90 odsto ljudi poseduje nepokretnost u ovoj zemlji. Drugo, mi moramo da shvatimo da je to naš kapital. Neko će reći 'mrtav kapital', ali mi možemo da založimo nekretninu, da uzmemo gotovinu i da s njom investiramo, da pojačamo našu proizvodnju, da obnovimo neke zalihe ili već zavisi čime se bavimo u životu", rekao je Pašanović.

On je naglasio da nam nikako nije u interesu da padaju cene nekretnina.

"Nama je u interesu da povećamo prihode, znači da imamo veće plate, da imamo veću zaradu, za razliku od razvijenog Zapada gde oko 40 odsto u proseku stanovništva poseduje nepokretnost i gde 60 i nešto odsto ljudi do kraja života živi kao podstanar, bez ikakvog straha da može da se desi nešto da ostanu bez krova nad glavom, što je jedna od bazičnih ljudskih potreba", rekao je Pašanović.

On je dodao da u Srbiji roditelji jednostavno moraju da obezbede deci nekretninu i rekao da ne zna takvu zemlju na svetu, gde roditelji deci obezbeđuju nekretnine, sem u Srbiji.

"Ti očekuješ od svojih roditelja bar stan i kola za 18. rođendan, inače ti roditelji nisu nešto uspešni, imaš neki problem. To je sad taj trend", konstatovao je Pašanović.

Kako je rekao, tržište nekretnina je jedino slobodno tržište.

"Ono se zaista formira na osnovu ponude i potražnje. Kod nas je jednostavno tražnja takva da sve što se ponudi se apsorbuje ili kupi. Ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Vi nemate novogradnje koje zvrje prazne, koje nisu priključene na struju, kao što imate, na primer, u Sofiji ili kao nekim drugim gradovima oko nas. Znači, kod nas bukvalno sve što se sagradi, to se odmah proda, a cene su sve luđe i luđe. Zašto su cene luđe i luđe? Pa jer je tržište takvo i može sebi da priušti", zaključio je Pašanović.

Kako on smatra, potražnja za stanovima je skočila, ''jer je kupovna moć skočila''.

"Sad imate intervencije države na grupe koje ne mogu sebi da priušte. Ali kod nas danas je dovoljno da imaš 20 godina i da dobiješ državno stimulisani kredit da kupiš sebi nekretninu. Stan u Beogradu na vodi do 100.000 evra. Priušti je. Pa kupiš studio od 20 kvadrata. Možeš sebi da kupiš 100 kvadrata u Sremčici ili 200 kvadrata u Sremčici, a možeš da kupiš i 20 kvadrata u Beogradu na vodi za 100.000 evra stimulisani državni kredit za mlade. Znači, dovoljno je da imaš 20 godina bez učešća, to je danas moguće", rekao je Pašanović.

On navodi da je oko 70 odsto stanova koji su izgrađeni u socijalističko vreme bilo oko 65 kvadrata i da su dvoiposobni i da su to stanovi koji se i danas najviše traže.

"Sad se čak malo kvadratura i smanjuje, idemo u tu 'japanizaciju'. Što znači 50 kvadrata je već onako izdrživo sa jednim detetom. Ispod 50 kvadrata bez dece. Ako imaš samo bračnog druga, a nemaš potomstvo, možeš i u 40 onako lepo da živiš, a ako si sam, možeš i u 25, 30", rekao je Pašanović.