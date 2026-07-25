Druga letelica primećena je u 8.22 u pograničnom području sa Ukrajinom, a oborena je 12 minuta kasnije, iznad nenaseljene oblasti, oko 9,6 kilometara zapadno od mesta Sfantu George u okrugu Tulča.

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane još nije zvanično saopštilo poreklo drugog drona. Za prvi, oboren u petak, naknadno je utvrđeno da je ruski.

Na uzbunu su podignuta dva rumunska aviona F-16 iz dežurne jedinice vazduhoplovne policije. Posade su sprovele postupak identifikacije, nakon čega je dron uništen na mestu na kojem nije bilo opasnosti po stanovništvo.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca precizirao je tačno vreme i mesto obaranja.

- Jutros u 8.34, na 9,6 kilometara zapadno od mesta Sfantu George, rumunski vojnici oborili su još jedan dron koji je ilegalno ušao u rumunski vazdušni prostor. Radari Ministarstva odbrane uočili su dron pri ulasku u naš vazdušni prostor u 8.22, a nekoliko minuta kasnije pogodio ga je rumunski lovac F-16 - izjavio je Miruca.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan prethodno je objavio da je dron oboren oko 8.30, približno deset kilometara zapadno od Sfantu Georgea. Ekipe Ministarstva odbrane upućene su na mesto pada kako bi pronašle ostatke letelice i utvrdile njeno poreklo.

Stanovnicima Tulče naređeno da potraže zaklon

Građanima okruga Tulča tokom incidenta poslato je upozorenje preko sistema RO-ALERT zbog opasnosti od pada delova letelice.

„Postoji mogućnost pada predmeta iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni! Potražite sklonište u podrumima ili skloništima civilne zaštite. Ako nemate sklonište, ostanite u kući, dalje od prozora i spoljnih zidova. Procenjeno trajanje: 90 minuta“, navedeno je u poruci.

Bilo je to drugo upozorenje poslato stanovnicima tokom noći između petka i subote.

Isti pilot, isti F-16, drugi pogođeni dron

Prvi dron oboren je u petak, 24. jula, iznad nenaseljenog područja kod mesta Padina u okrugu Buzau. Letelica je najpre uočena iznad Crnog mora, posle čega se kretala prema zapadu, preko područja Suline, sve dok je rumunski F-16 nije pogodio raketom vazduh–vazduh.

Na uzbunu su tada podignuta dva rumunska aviona F-16 iz baze Fetešti i dva italijanska „jurofajter tajfuna“ raspoređena u bazi Mihail Kogalničanu. Analizom pronađenih ostataka utvrđeno je da je reč o ruskom dronu tipa „šahed“.

Manje od 24 sata kasnije, isti rumunski pilot, u istom avionu F-16 i uz podršku istog kolege iz borbenog para, oborio je još jednu bespilotnu letelicu.

„Isti rumunski pilot za komandama istog borbenog aviona F-16 Rumunskog ratnog vazduhoplovstva, uz pomoć istog kolege, oborio je drugi dron koji je ušao u vazdušni prostor Rumunije. Dron je oboren iznad nenaseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ruski dronovi su od početka rata u Ukrajini više puta zalutali ili ušli u rumunski vazdušni prostor, ali je obaranje letelice u petak bilo prvi takav slučaj iznad teritorije Rumunije. Druga intervencija usledila je već narednog jutra, dok se konačna potvrda o vrsti i poreklu novog drona očekuje posle pregleda olupine.