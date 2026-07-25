Predsednik Vučić, kako je istakla Mesarović, još jednom je pokazao šta znači boriti se za zemlju svim srcem.

Prema njenim rečima, od noćas su tarife za Srbiju nula odsto, što će našoj zemlji dati velike prilike za razvoj privrede, veće izvozne potencijale na tržište Amerike i privlačenje novih velikih investicija.

Ova odluka rezultat je konkretnog dijaloga sa američkim partnerima u vremenu kada se svet suočava sa sve većim trgovinskim barijerama, istakla je Mesarović.

"Hvala našim američkim partnerima na poverenju, a ovaj uspeh je potvrda samo ozbiljnog rada i zalaganja predsednika Vučića", navela je Mesarović na Instagramu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će od noćas po srpskom vremenu američke tarife na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.