Odgovor je objavio na društvenoj mreži X:

"Svaka dobra vest za Srbiju Borka Stefanovića izaziva uslovni refleks. Doživi je kao lični problem i odmah krene da porekne, izokrene i negira ono što se desilo.



Postavlja se pitanje zašto to radi. Odgovor je jednostavan. Zato što se uspeh Srbije, posebno na međunarodnom planu, ne uklapa u njegovu i njihovu predstavu Srbije kao zemlje koja treba poslušno i bespogovorno da izvršava tuđe zahteve u tuđem interesu, a ne da vodi samostalnu politiku u sopstvenom.

Logično je što ljudi koji su koji su sopstvenu politiku sveli na puzanje pred Piculom ne mogu da shvate da Srbija danas razgovara ravnopravno sa najmoćnijim državama sveta i da u tim razgovorima štiti i ostvaruje sopstvene interese.

Zato im je svaki uspeh Srbije problem. Ne zato što nije dobar za državu, već zato što predstavlja dokaz da je njihova politika pogrešna", zaključuje Jovanov.