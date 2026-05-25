Planina Tara poslednjih godina postala je jedno od najtraženijih mesta za kupovinu zemljišta i vikendica u Srbiji. Ljudi koji žele beg od gradske gužve sve češće traže placeve u blizini šuma, jezera i planinskog vazduha, a upravo zbog toga cene nekretnina na Tari konstantno rastu.

Posebno su tražene lokacije oko Zaovinskog jezera, koje mnogi smatraju jednim od najlepših prirodnih bisera Srbije. Zbog ograničene gradnje i velike potražnje, slobodnih placeva je sve manje, pa oglasi za prodaju zemljišta brzo privuku pažnju potencijalnih kupaca.

Jedna od ponuda koja se poslednjih dana izdvojila jeste plac od sedam ari koji se prodaje za 25.000 evra. Parcela se nalazi u blizini Zaovinskog jezera, a dodatnu vrednost daje činjenica da je na njoj već izliven temelj za kuću dimenzija 10 sa 6 metara. Prema informacijama iz oglasa, voda i struja prolaze odmah pored placa, dok se zemljište nalazi u građevinskoj zoni, što budućim vlasnicima olakšava nastavak gradnje.

U poređenju sa pojedinim luksuznim placevima na Tari čije cene dostižu i nekoliko stotina hiljada evra, ova ponuda mnogima deluje znatno pristupačnije. Poslednjih godina tržište nekretnina na ovoj planini beleži veliki rast, naročito kada je reč o lokacijama u blizini vidikovaca, jezera i turističkih centara.

Tara je odavno prestala da bude destinacija samo za vikend izlete. Sve više ljudi odlučuje se da upravo ovde gradi vikendice ili kuće za odmor, dok pojedini kupuju placeve kao dugoročnu investiciju. Razlog za to leži u sve većem broju turista koji tokom cele godine posećuju ovaj kraj.

Nacionalni park Tara poznat je po gustim četinarskim šumama, čistom vazduhu i netaknutoj prirodi. Brojni vidikovci, planinske staze i jezera privlače ljubitelje aktivnog odmora, dok mnogi dolaze samo zbog mira i tišine koje je danas teško pronaći u urbanim sredinama.

Zaovinsko jezero posebno je popularno tokom leta, kada posetioci dolaze zbog kupanja, vožnje čamcem i boravka u prirodi. Tokom zime ovaj kraj privlači turiste koji žele miran planinski odmor bez velikih gužvi karakterističnih za poznatije ski-centre.

Najviši vrh Tare je Kozji rid, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.590 metara. Do planine se najčešće dolazi preko Užica ili Bajine Bašte, a upravo dobra povezanost dodatno povećava interesovanje za nekretnine u ovom kraju.

Mnogi posetioci tvrde da je Tara jedna od retkih planina kojoj se stalno vraćaju. Svako godišnje doba ovde izgleda drugačije, pa planina gotovo uvek nudi novi doživljaj. Livade, kanjoni, guste šume i vidikovci ostavljaju snažan utisak čak i na strane turiste koji sve češće na društvenim mrežama objavljuju fotografije i snimke ovog dela Srbije.

Uz Taru se vezuju i brojne legende. Prema jednom predanju, planina je dobila ime po staroslovenskom božanstvu Taru, koji je bio toliko očaran prirodom ovog kraja da ga je izabrao za svoj dom. Zbog toga se Tara često naziva i „Planinom bogova“.

Upravo spoj prirode, mira i sve veće turističke popularnosti razlog je zbog kojeg placevi na Tari postaju sve vredniji. Zato i ne čudi što se oglasi za zemljište u blizini Zaovinskog jezera danas pažljivo prate među kupcima koji traže svoj kutak u prirodi, piše Kurir.