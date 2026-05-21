Kompanija Meta započela je novu veliku rundu otpuštanja koja je pogodila hiljade zaposlenih širom sveta. Prema dostupnim informacijama, bez posla ostaje oko 8.000 ljudi, odnosno približno 10 odsto ukupne radne snage kompanije koju vodi Mark Zuckerberg.

Oko 10 odsto zaposlenih ostaje bez posla

Kako prenosi Blic Biznis, otpuštanja su deo velike reorganizacije unutar Mete, a najviše su pogođeni timovi koji nisu direktno povezani sa razvojem veštačke inteligencije. Slične informacije objavili su i Reuters i Business Insider, navodeći da kompanija paralelno prebacuje hiljade zaposlenih na AI projekte.

Prema internim memo porukama, deo zaposlenih obavešten je o otkazima tokom rada od kuće, dok su pojedini timovi ostali bez velikog broja ljudi praktično preko noći.

Meta ulaže milijarde u razvoj AI-ja

Iako Meta i dalje ostvaruje ogromne prihode od Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, kompanija trenutno troši rekordne sume na infrastrukturu za veštačku inteligenciju. Samo za 2026. godinu planirana ulaganja u AI i data centre procenjuju se na više od 100 milijardi dolara.

Zakerberg poslednjih meseci otvoreno govori da želi da Meta postane jedna od vodećih AI kompanija na svetu, čak i po cenu velikih rezova i reorganizacije poslovanja.

Zaposleni strahuju da ovo nije kraj

Iako je Zakerberg zaposlenima poručio da trenutno ne očekuje nove velike talase otpuštanja, među radnicima vlada velika nesigurnost. Pojedini bivši zaposleni tvrde da se unutar kompanije već govori o dodatnim rezovima tokom druge polovine godine.

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne kritike na račun kompanije, a deo zaposlenih optužuje rukovodstvo da AI koristi kao opravdanje za smanjenje troškova i povećanje profita.

Velika promena u Silicijumskoj dolini

Meta nije jedina tehnološka kompanija koja smanjuje broj zaposlenih. Tokom 2026. godine desetine hiljada radnika ostale su bez posla u velikim IT firmama, dok kompanije ubrzano preusmeravaju novac u razvoj AI sistema i automatizaciju.

Mnogi analitičari smatraju da se tehnološka industrija nalazi usred najveće transformacije još od pojave društvenih mreža i pametnih telefona, a posledice te promene već osećaju hiljade zaposlenih širom sveta.