Kompanija Meta je korisnicima pružila mogućnost da menjaju komentare na Instagramu koje ostavljaju na objave, ali samo u roku od 15 minuta nakon što su objavljene.

Podešavanje je slično načinu na koji društvena aplikacija obrađuje uređivanje poruka, opcija koju je prvi put dodala 2024. godine, 11 godina nakon što je direktno slanje poruka uvedeno na Instagram 2013. godine.

Možete da uređujete samo komentare koje ste ostavili sa svog naloga, a proces je jednostavan. Samo dodirnite reč „Uredi“ ispod vašeg komentara da biste otvorili tekstualno polje gde možete da podesite, preradite ili ulepšate ono što ste napisali, a zatim pritisnite plavu oznaku za potvrdu da biste ga sačuvali. Meta kaže da se komentari mogu uređivati onoliko puta koliko želite u tom 15-minutnom roku, tako da ako treba da napravite još izmena, imate tu opciju.

Komentari se mogu pojaviti na više načina na Instagramu — uključujući i Stories, od 2024. godine — tako da je nuđenje načina za njihovo uređivanje dobrodošao dodatak.

Nova opcija je samo poslednja u nizu promena koje je Meta uvela u društvenu aplikaciju u poslednjih mesec dana.

Ranije u martu, kompanija je objavila da uklanja enkripciju od početka do kraja iz Instagram direktnih poruka. Krajem meseca, Meta je takođe počela da testira Instagram Plus, uslugu pretplate koja otključava nove funkcije za Stories, piše engadget.