Industrijska konoplja poslednjih godina ponovo privlači pažnju poljoprivrednika širom regiona, a razlog je mogućnost veoma dobre zarade na relativno malim površinama. Ova biljka, koja je decenijama bila zapostavljena, danas ima široku primenu u prehrambenoj, kozmetičkoj, tekstilnoj i građevinskoj industriji, zbog čega tražnja konstantno raste.

Industrijska konoplja ponovo postaje isplativa kultura

Kako prenosi Biznis Kurir, stručnjaci procenjuju da zarada sa jednog hektara industrijske konoplje može da pređe 4.300 evra, u zavisnosti od prinosa, kvaliteta i načina plasmana proizvoda. Upravo zbog toga mnogi proizvođači ovu biljku vide kao ozbiljnu alternativu tradicionalnim ratarskim kulturama.

Industrijska konoplja razlikuje se od marihuane po veoma niskom sadržaju THC-a i legalno se uzgaja uz odgovarajuće dozvole i kontrolu.

Koristi se u velikom broju industrija

Posebna prednost ove biljke jeste gotovo potpuna iskoristivost. Od semena se proizvode ulja, proteini i prehrambeni proizvodi, stabljika se koristi u tekstilnoj i građevinskoj industriji, dok se vlakna upotrebljavaju za različite vrste ekoloških materijala.

Zbog toga tržište industrijske konoplje raste iz godine u godinu, posebno u Evropi gde je sve veća potražnja za održivim i prirodnim proizvodima.

Velika zarada, ali i ozbiljna ulaganja

Iako zarada zvuči primamljivo, proizvođači upozoravaju da uspeh zavisi od više faktora. Potrebni su kvalitetno seme, dobra mehanizacija i unapred obezbeđen otkup. Bez sigurnog plasmana proizvedene robe, proizvodnja može biti veoma rizična.

Pored toga, za uzgoj industrijske konoplje potrebne su posebne dozvole i poštovanje zakonskih procedura, što dodatno komplikuje ulazak u posao.

Sve više proizvođača zainteresovano za ovu kulturu

Uprkos izazovima, interesovanje poljoprivrednika raste jer industrijska konoplja donosi mogućnost veće zarade po hektaru u odnosu na pojedine klasične kulture. Mnogi smatraju da bi upravo ova biljka u narednim godinama mogla postati jedna od profitabilnijih grana specijalizovane poljoprivredne proizvodnje u regionu.