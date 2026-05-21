Mnogi misle da su kvalitetne pločice i dobar majstor dovoljni da pod traje godinama bez problema. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se najveća greška pravi mnogo pre nego što pločice budu zalepljene, a posledice se često vide tek nekoliko meseci kasnije kada pod počne da puca ili da se pomera.

Najveći problem često je neravan pod

Kako prenosi Lepa i srećna, jedan majstor sa više od 20 godina iskustva objasnio je da je najčešći uzrok pucanja pločica upravo neravna betonska podloga. Ako pod nije potpuno ravan, pritisak se ne raspoređuje pravilno, pa pločice vremenom počinju da pucaju ili da se odvajaju od lepka.

On navodi da je i sam napravio tu grešku tokom renoviranja stare kuće, kada je pretpostavio da je pod „dovoljno ravan“ i preskočio detaljnu proveru.

Loša priprema može da uništi i najskuplje pločice

Stručnjaci ističu da kvalitet pločica nije presudan ako podloga nije dobro pripremljena. Prašina, vlaga, ostaci starog lepka ili sitne neravnine mogu kasnije izazvati šupljine ispod pločica i njihovo pucanje pod pritiskom.

Zbog toga keramičari pre početka radova koriste libele, laserske nivelatore ili samonivelirajuće mase kako bi površina bila potpuno ravna.

Posebno su osetljive velike porcelanske pločice, koje danas mnogi biraju zbog modernog izgleda. Ako ispod njih ostane i najmanja praznina, postoji velika šansa da će vremenom pući.

Veliki formati traže poseban lepak i preciznost

Na forumima i društvenim mrežama mnogi vlasnici stanova žale se da su pločice počele da pucaju već posle godinu dana, iako su ih postavljali profesionalni majstori. Pored neravne podloge, problem može biti i nedovoljna količina lepka ili korišćenje neodgovarajućih materijala za velike formate.

Iskusni keramičari upozoravaju da je kod većih pločica potrebno koristiti jače fleksibilne lepkove i ostaviti pravilne dilatacije uz zidove kako bi pod mogao prirodno da „radi“.

Greške pri renoviranju često skupo koštaju

Kada pločice jednom počnu da pucaju ili da se podižu, popravka uglavnom podrazumeva skidanje kompletnog poda i ponovno postavljanje, što značajno povećava troškove renoviranja.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se najveća pažnja posveti upravo pripremi podloge, jer čak i najskuplje pločice mogu vrlo brzo propasti ako osnovni radovi nisu urađeni kako treba.