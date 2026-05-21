Tržište nekretnina u Srbiji poslednjih godina donosi ogromne razlike između cena u Beogradu i ostatka zemlje, a novi oglas iz Vojvodine ponovo je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o tome koliko zapravo vredi kvadrat van prestonice.

Kuća salonskog tipa nalazi se u Nadalju kod Srbobrana

Kako prenosi Telegraf Biznis, u naselju Nadalj, u opštini Srbobran, oglašena je luksuzna kuća salonskog tipa površine čak 350 kvadratnih metara, po ceni od 155.000 evra.

Vest je brzo postala viralna jer mnogi tvrde da se za isti novac u pojedinim delovima Beograd mogu kupiti samo garsonjere ili manji stanovi na periferiji grada.

Uz vilu dolazi i ogroman plac

Kuća se nalazi na placu od čak 1.345 kvadrata, a prema navodima iz oglasa prodaje se potpuno opremljena. Enterijer je uređen stilskim nameštajem od punog drveta, dok dvorište uključuje uređene zelene površine, prostor za odmor i pomoćne objekte karakteristične za vojvođanska domaćinstva.

U sklopu imanja nalazi se i veliki vojvođanski čardak sa dodatnim skladišnim prostorom.

Kupci porede cene sa Beogradom

Na društvenim mrežama mnogi korisnici komentarisali su da je razlika između cena nekretnina u Vojvodini i Beogradu postala ogromna. Dok se u prestonici kvadrat u novogradnji često prodaje za više hiljada evra, u manjim mestima moguće je pronaći velike kuće i prostrana imanja za isti novac.

Stručnjaci navode da upravo zbog toga raste interesovanje za nekretnine van velikih gradova, posebno među porodicama koje rade od kuće ili žele mirniji život uz više prostora.

Vojvodina sve zanimljivija kupcima

Poslednjih godina sve više oglasa iz Vojvodine privlači pažnju javnosti jer nude znatno veću kvadraturu i placeve po cenama koje su u Beogradu gotovo nezamislive. Upravo zato mnogi kupci sve češće razmišljaju o selidbi u manje sredine ili kupovini kuće za odmor van urbanih centara.