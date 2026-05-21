U Srbiji je danas bilo toplo, ali promenljivo oblačno i vetrovito vreme.

Takve vremenske prilike zadržaće se i do kraja dana, navodi RHMZ.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se mestimično, uz retku pojavu grmljavine, uglavnom u zapadnim i brdsko-planinskim predelima zemlje. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar.

Kako navode meteorolozi, nestabilno, promenljivo oblačno i vetrovito vreme, koje je već zahvatilo pojedine delove zemlje, zadržaće se i u narednim satima. Građani širom Srbije treba da budu na oprezu jer se situacija na nebu menja iz minuta u minut.