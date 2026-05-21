Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević žestoko je kritikovao prijem povodom Dana nezavisnosti Crne Gore koji je organizovao premijer Milojko Spajić, poručivši da se na tom skupu okupila politička i tajkunska elita koja je, kako tvrdi, godinama uništavala Crnu Goru.

Knežević je rekao da su on i njegove kolege iz DNP dobili poziv za prijem, ali da nisu želeli da prisustvuju događaju jer bi, kako kaže, time izdali birače koji nikada nisu prihvatili rezultate referenduma iz 2006. godine.

– Na proslavi je bilo ukupno 350 godina robije. Tajkuni koji su simbol stradanja, pljačke i privatizacije Crne Gore – rekao je Knežević.

„Pokraden referendum stvorio lažnu državu“

Lider DNP tvrdi da je referendum o nezavisnosti bio pokraden i da je upravo na njemu stvorena, kako kaže, „lažna država“ zasnovana na antisrpskoj politici.

– Pokradenim referendumom omogućeno je stvaranje lažne države na krilima antisrpske politike. Posle toga krenula je asimilacija srpskog jezika, srpskog naroda i svega što ima veze sa srpskim identitetom u Crnoj Gori – poručio je Knežević.

On kaže da je posebno razočaran događajima nakon 2020. godine, kada su mnogi očekivali promene posle pada Mila Đukanovića.

– Potresno je što smo nakon 2020. očekivali da ćemo rešiti ključna pitanja, a onda smo došli u paradoksalnu situaciju da su mnogi Srbi prihvatili Đukanovićeve tekovine – rekao je on.

Odlazak Mandića na prijem

Govoreći o prisustvu Andrije Mandića na prijemu kod Spajića, Knežević je rekao da svako ima pravo na sopstvene političke odluke, ali je jasno stavio do znanja da on tamo nikada ne bi otišao.

– Mandić ima pravo da se opredeljuje kako misli da treba. Ali da mene pitate, i da sam na toj poziciji, tamo ne bih pošao. Da smo otišli, razočarali bismo 185.000 građana koji su bili protiv takve Crne Gore – rekao je Knežević.

Dodao je i da su danas čak i mnogi koji su glasali za nezavisnost razočarani onim što je Crna Gora postala.

– I oni koji su glasali za nezavisnu Crnu Goru danas su razočarani, jer je ona postala nezavisna sama od sebe – naveo je.

„Nikad više Srba u vlasti, a nikad manje priče o Srbima“

Knežević tvrdi da se danas u Crnoj Gori gotovo niko ne usuđuje da govori o pravima Srba.

– Nikad više Srba nije bilo u Skupštini i vlasti, a nikad manje se nije pričalo o Srbima i njihovim pravima. Niko neće da otvori pitanje jezika, trobojke, dvojnog državljanstva… Ljudi su izgubili prava samo zato što su živeli u Srbiji – rekao je on.