Nova poslovna partnerstva, dogovori o većem plasmanu srpskih proizvoda i jačanje saradnje između Srbije i Francuske obeležili su Francusko-srpski forum poslovnih žena koji se od 19. do 23. maja održava u Parizu.

Srpske kompanije već tokom prvih sastanaka ostvarile su konkretne rezultate, a pojedini domaći brendovi uskoro će se pojaviti i na francuskom tržištu.

Francuska kompanija „The Good List” dogovorila je saradnju sa srpskim brendovima „Wool Art”, „Vele Brand” i „Hota Hota Jewellery”, čiji će proizvodi biti predstavljeni na francuskoj digitalnoj platformi.

Na taj način srpski proizvodi dobijaju novu priliku za plasman i veću vidljivost širom Evrope.

Srbija predstavila 17 kompanija

U delegaciji Srbije predstavilo se ukupno 17 kompanija iz različitih oblasti — od organske proizvodnje hrane, IT sektora i veštačke inteligencije, pa do arhitekture, građevinarstva, mode, kozmetike, dizajna, vinarstva i održivog turizma.

Forum je poslužio kao prilika za direktne B2B razgovore sa francuskim kompanijama, povezivanje sa novim partnerima i otvaranje prostora za zajedničke projekte i izvoz.

Ambasadorka Srbije u Francuskoj Ana Hrustanović istakla je da žene u biznisu donose posebnu energiju i dodatnu vrednost.

– Žene privrednice nose dodatnu vrednost jer ne otvaraju samo nova radna mesta i nove poslove, već sa sobom nose snažnu odlučnost, odgovornost, inovativnost i empatiju – poručila je Hrustanović.

Srbija među najdinamičnijim ekonomijama regiona

Ivana Adamović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, naglasila je da Srbija danas važi za jednu od najdinamičnijih ekonomija jugoistočne Evrope i da saradnja sa Francuskom konstantno raste.

Tatjana Novik iz poslovne mreže „Žene i izazovi” istakla je značaj povezivanja srpskih i francuskih privrednica, dok je generalna direktorka Privredne komore Normandije Dalfina Val pozvala na nastavak intenzivne saradnje dve zemlje.

Tokom boravka u Parizu održan je i prijem u Rezidenciji ambasadora Srbije, a predstavnice srpskih kompanija posetile su i Kulturni centar Srbije u Parizu.

Trgovinska razmena premašila 2,3 milijarde evra

Prema podacima Privredne komore Srbije, robna razmena Srbije i Francuske tokom 2025. godine premašila je 2,3 milijarde evra.

Više od 5.000 srpskih kompanija sarađuje sa francuskim partnerima, dok u Srbiji posluje gotovo 300 firmi sa većinskim francuskim kapitalom koje zapošljavaju oko 14.000 ljudi.

Učešće žena u sektoru preduzetništva u Srbiji trenutno iznosi 33 odsto, što je približno proseku Evropske unije.

Novi memorandum i saradnja u kulturi

Tokom foruma dogovoreno je i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Privredne komore Srbije i Privredne komore Normandije u oblasti ženskog preduzetništva.

Planirano je i da francuske privrednice uzvratno posete Srbiju tokom međunarodne izložbe „Ekspo 2027”.

Značajan korak napravljen je i u oblasti kulture, pošto je Centar beogradskih festivala uspostavio saradnju sa jednim od najvažnijih festivala evropskog dokumentarnog filma u Parizu, a partnerstvo će biti nastavljeno tokom ovogodišnjeg FEST-a u Beogradu.