Kremlj ne vidi rizik od nestašice goriva uprkos ukrajinskim napadima dronovima na ruske rafinerije nafte, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je priznao da je u pojedinim delovima Rusije možda došlo do smanjenja proizvodnje goriva, ali je naveo da su razlog tome „sezonski remonti”. Kako je rekao, sistem snabdevanja ima dovoljne mehanizme za nadoknadu eventualnih problema, dok Ministarstvo energetike prati situaciju.

Međutim, izvor iz naftne industrije rekao je još 12. maja za ruski poslovni list Komersant da se na tržištu već pojavio manjak benzina AI-95. Kao razlozi navode se sezonski rast potrošnje, „neplanirani remonti” velikih rafinerija i smanjena proizvodnja naftnih derivata. List nije precizirao zbog čega su rafinerije morale na popravke.

Dana 21. maja vozači u Rjazanju prijavili su da na benzinskim pumpama u gradu nema benzina AI-95 i AI-92. Telegram kanal Govorit NeMoskva preneo je objavu jednog stanovnika o nestašici goriva, koja je kasnije obrisana, a pojavila se u komentarima na stranici guvernera Pavela Malkova na društvenoj mreži VKontakte.

Jedan anonimni stanovnik potvrdio je novinarima da problema sa gorivom ima.

„Pre posla sam obišao tri benzinske pumpe u Oktjabrskom okrugu i nigde nisam mogao da nađem benzin 95. Radnik na pumpi Polni Bak rekao mi je da više ne važe pogodnosti sa discount kartica. Vozač koji je stao iza mene rekao je da na mnogim pumpama nema ni benzina 92”, rekao je on.

Ministarstvo ekonomskog razvoja Rjazanske oblasti odgovorilo je da u regionu nema nestašice goriva, ali je priznalo da su mogući lokalni problemi na pojedinim nezavisnim pumpama zbog neplaniranih popravki u rafinerijama dobavljača.

Prema navodima izvora agencije Rojters, gotovo sve velike rafinerije u centralnoj Rusiji bile su prinuđene da obustave ili smanje proizvodnju zbog ukrajinskih napada dronovima.

Poslednjih nedelja pogođene su rafinerije u Kiršiju u Lenjingradskoj oblasti, moskovska rafinerija, kao i postrojenja u Nižnjem Novgorodu, Rjazanju i Jaroslavlju.

Kako navodi Rojters, ove rafinerije čine oko četvrtine ukupnog kapaciteta prerade nafte u Rusiji.