Cveće se povezuje se sa određenim osobinama i emocijama, a mnogi veruju da otkrivaju nešto i o karakteru osobe rođene u određenom mesecu.

Januar: Karanfil i visibaba

Karanfil je glavni cvet januara i simbolizuje ljubav, odanost i divljenje. Crveni karanfil predstavlja duboku i iskrenu ljubav, dok beli simbolizuje sreću i čistoću. Ljudi rođeni u januaru često se opisuju kao zaštitnički nastrojeni, uporni i veoma emotivni. Drugi cvet ovog meseca je visibaba, nežan cvet koji prvi probija sneg i najavljuje kraj zime. Ona simbolizuje nadu, novi početak i snagu da se izdrže teški periodi.

Februar: Ljubičica i jaglac

Ljubičica je simbol vernosti, skromnosti i duhovne mudrosti. U antičkoj Grčkoj često se povezivala sa ljubavlju i romantikom zbog svojih latica u obliku srca. Osobe rođene u februaru smatraju se iskrenim, kreativnim i veoma intuitivnim. Jaglac, drugi cvet februara, predstavlja mladost i nove početke. U viktorijansko doba poklanjanje jaglaca značilo je poruku: „Ne mogu da živim bez tebe“.

Mart: Narcis

Narcis je jedan od prvih vesnika proleća i simbolizuje novo rođenje, optimizam i prosperitet. Njegovi jarko žuti cvetovi donose osećaj radosti i topline nakon zime. Ime je dobio po Narcisu iz grčke mitologije, mladiću zaljubljenom u sopstveni odraz. Ljudi rođeni u martu često su vedri, puni energije i inspirišu druge svojim optimizmom. Veruje se i da narcis donosi sreću i uspeh onome ko ga dobije na poklon.

April: Bela rada i slatki grašak

Bela rada simbolizuje nevinost, čistoću i odanost. Njeno ime na staroengleskom jeziku znači „dnevno oko“, jer otvara latice sa izlaskom sunca. Ovaj cvet često se povezuje sa majčinstvom, nežnošću i iskrenim emocijama. Slatki grašak predstavlja zahvalnost i zadovoljstvo, a nekada se poklanjao kao znak lepog rastanka. Osobe rođene u aprilu obično su vedrog duha i lako unose pozitivnu energiju u društvo.

Maj: Đurđevak i glog

Đurđevak je poznat po svom nežnom mirisu i sitnim belim cvetovima u obliku zvončića. Simbolizuje sreću, poniznost i povratak radosti u život. Često se koristio u kraljevskim venčanim buketima zbog svoje elegancije i simbolike čistote. Ljudi rođeni u maju smatraju se brižnim, toplim i veoma odanim prijateljima. Glog, drugi cvet maja, povezuje se sa nadom, zaštitom i snagom prirode.

Jun: Ruža i orlovi nokti

Ruža je bezvremenski simbol ljubavi, lepote i strasti. Svaka boja ruže ima posebno značenje — crvena označava ljubav, žuta prijateljstvo, a roze zahvalnost i divljenje. Osobe rođene u junu često su harizmatične, romantične i veoma društvene. Orlovi nokti simbolizuju privrženost i snažne emotivne veze. Njihov sladak miris vekovima je povezivan sa srećom i ljubavlju.

Jul: Delfinijum i lokvanj

Delphinium simbolizuje pozitivnost, dostojanstvo i otvoreno srce. Njegovo ime potiče od grčke reči za delfina jer pupoljci podsećaju na oblik te životinje. Ljudi rođeni u julu često su emotivni, velikodušni i veoma privrženi porodici. Lokvanj predstavlja mir, čistoću i duhovno prosvetljenje. U mnogim kulturama smatra se simbolom unutrašnjeg sklada.

Avgust: Gladiola i mak

Gladiola simbolizuje snagu karaktera, hrabrost i istrajnost. Njeni visoki cvetovi predstavljaju ponos i odlučnost da se savladaju prepreke. Ljudi rođeni u avgustu često imaju snažnu ličnost i prirodne liderske sposobnosti. Mak simbolizuje maštu, mir i sećanje, a crveni mak posebno se povezuje sa odavanjem počasti palim vojnicima. Ovaj cvet često podseća na prolaznost života i važnost uspomena.

Septembar: Astra i ladolež

Astra, poznata i kao lepa kata, simbolizuje mudrost, ljubav i strpljenje. Njeno ime dolazi od grčke reči za zvezdu zbog oblika cveta. Ljudi rođeni u septembru često su smireni, promišljeni i veoma odani prijatelji. Ladolež predstavlja nežnost, ljubav i prolaznost života. Pošto se njegovi cvetovi otvaraju ujutru, a zatvaraju uveče, često podseća na kratkotrajnost lepih trenutaka.

Oktobar: Neven i kosmos

Neven je savršen simbol jeseni zahvaljujući svojim toplim zlatnim nijansama. Predstavlja kreativnost, optimizam, strast i unutrašnju toplinu. U mnogim kulturama veruje se da njegova boja i miris vode duhove njihovim domovima, posebno tokom meksičkog Dana mrtvih. Ljudi rođeni u oktobru često su vedri, kreativni i puni energije. Kosmos, drugi cvet oktobra, simbolizuje sklad, mir i ljubav.

Novembar: Hrizantema

Hrizantema je simbol radosti, dugovečnosti i prijateljstva. U Japanu ima posebno mesto i predstavlja carsku porodicu, zbog čega se svake godine održava i „Festival sreće“ posvećen ovom cvetu. Osobe rođene u novembru često su iskrene, odane i veoma pouzdane. Hrizantema se u mnogim kulturama smatra simbolom poštovanja i lepih želja. Njeni raskošni cvetovi unose toplinu u hladne jesenje dane, piše net.hr.

Decembar: Narcis i božikovina

Decembar simbolizuju narcis i božikovina (zelenika), biljke povezane sa nadom i prazničnom atmosferom. Narcis predstavlja novo rođenje, blagostanje i svetlost u najmračnijem delu godine. Ljudi rođeni u decembru često zrače optimizmom i lako šire dobro raspoloženje. Božikovina, sa zelenim listovima i crvenim bobicama, simbol je zaštite, sreće i veselja. Zbog svog izgleda nezaobilazan je deo božićnih i novogodišnjih ukrasa širom sveta.