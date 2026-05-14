Drugo polufinale "Evrovizije 2026" održava se večeras. Austrija je domaćin zahvaljujući pobedi ostvarenoj prošle godine, a muzički spektakl će se održati u dvorani „Wiener Stadthalle” sa početkom u 21 čas.

Kroz ovogodišnje izdanje najvećeg evropskog muzičkog takmičenja "Evrovizija", publiku će voditi austrijski voditeljski tandem – Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski.

Publika će tokom večeri svojim glasovima odlučivati koji takmičari prolaze dalje u veliko finale, koje je na programu u subotu, 16. maja.

Gde i kako pratiti Evroviziju

Gledaoci u Srbiji prenos takmičenja mogu pratiti na kanalu RTS 1, kao i internacionalno na RTS Svet, uz komentarisanje Duške Vučinić.

Za one koji preferiraju gledanje bez reklama i pratećih komentara, obezbeđen je zvanični prenos na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije.

