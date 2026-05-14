Najmanje 89 ljudi poginulo je u razornom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš, dok su desetine povređene u katastrofi koja je ostavila ogromnu štetu iza sebe. Međutim, svet je posebno šokirao dramatičan snimak muškarca kojeg je snažan vetar podigao desetak metara u vazduh nakon što je oluja otkinula limeni krov za koji se držao.

Prema informacijama koje prenosi nemačka agencija dpa, više od 50 ljudi je povređeno tokom oluje praćene obilnim kišama, gradom i snažnim udarima vetra i gromova.

Lokalne vlasti saopštile su da je oštećeno oko 90 objekata, dok je stradalo najmanje 114 grla stoke.

Posebno dramatične scene zabeležene su u okrugu Bareli, gde je kamera snimila trenutak kada muškarca olujni vetar bukvalno podiže sa zemlje i nosi kroz vazduh zajedno sa limenim krovom.

Na jezivom snimku vidi se kako pokušava da se zadrži za konstrukciju, ali ga snažna oluja baca poput igračke.

Prema navodima lokalnih medija, muškarac je čudom preživeo pad i prošao samo sa slomljenom rukom.

Razmere katastrofe sve veće

Nevreme je izazvalo haos širom Utar Pradeša, jedne od najmnogoljudnijih indijskih država sa oko 240 miliona stanovnika.

U mnogim gradovima drveće je iščupano iz korena, dalekovodi su srušeni, a pojedini delovi ostali su bez električne energije.

Lokalni mediji prenose da je više ljudi poginulo nakon rušenja zidova i objekata tokom oluje.

Zbog razmera katastrofe glavni ministar države Jogi Aditjanat naredio je hitnu pomoć porodicama nastradalih i povređenih.

Spasilačke ekipe i dalje obilaze pogođena područja i pokušavaju da saniraju posledice jedne od najtežih oluja koje su pogodile region poslednjih godina.

Snimak iz Barelija šokirao društvene mreže

Video muškarca kojeg vetar podiže visoko u vazduh postao je viralan širom sveta i izazvao nevericu među korisnicima društvenih mreža.

Mnogi komentarišu da scena izgleda kao kadar iz katastrofičnog filma, dok meteorolozi upozoravaju da klimatske promene dovode do sve češćih ekstremnih vremenskih pojava u Južnoj Aziji.

Stručnjaci upozoravaju da su snažne oluje, poplave i toplotni talasi poslednjih godina postali ozbiljan problem za Indiju, koja se sve češće suočava sa vremenskim katastrofama ogromnih razmera.

Za sada nije poznato koliko će trajati saniranje posledica nevremena, dok vlasti upozoravaju građane da ostanu oprezni zbog mogućnosti novih oluja.