U Srbiji je doneto prvo konačno rešenje po Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, a iznos koji jedan građanin mora da plati pokazuje koliko ozbiljne mogu biti posledice kada se ne može dokazati kako je stečena imovina.
Kako prenosi Biznis Telegraf, Poreska uprava utvrdila je da poreski obveznik nije uspeo da objasni poreklo dela svoje imovine, zbog čega mu je obračunat poseban porez u iznosu od 20,7 miliona dinara. Reč je o prvom slučaju koji je pravosnažno okončan od početka primene ovog zakona.
Poseban porez iznosi 75 odsto
Ovaj zakon predviđa da se na razliku između prijavljenih prihoda i uvećanja imovine obračunava poseban porez od čak 75 odsto. Postupak se pokreće kada nadležni organi utvrde da postoji značajno neslaganje između onoga što je građanin zvanično zaradio i vrednosti imovine kojom raspolaže.
U tom slučaju obveznik ima mogućnost da dostavi dokumentaciju i objasni poreklo novca, nekretnina, vozila i druge imovine. Ako u tome ne uspe, donosi se rešenje o plaćanju posebnog poreza.
Šta sve može biti predmet provere
U postupku se mogu proveravati stanovi, kuće, placevi, automobili, štednja, poslovni udeli i druga imovina. Poreska uprava upoređuje podatke iz različitih državnih evidencija, uključujući bankarske i katastarske registre.
Cilj zakona je da se oporezuje imovina za koju ne postoji verodostojno objašnjenje o tome kako je stečena.
Poruka za sve građane
Ovaj slučaj predstavlja upozorenje da građani treba da čuvaju dokumentaciju koja potvrđuje poreklo većih prihoda i ulaganja. U suprotnom, ukoliko se pojavi velika razlika između prijavljenih primanja i imovine, posledica može biti obaveza plaćanja milionskog poreza.
Za mnoge je upravo ovaj prvi slučaj pokazao da zakon nije samo formalnost, već mehanizam koji može dovesti do veoma visokih finansijskih obaveza.
