U Srbiji je doneto prvo konačno rešenje po Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, a iznos koji jedan građanin mora da plati pokazuje koliko ozbiljne mogu biti posledice kada se ne može dokazati kako je stečena imovina.

Prvo konačno rešenje po Zakonu o utvrđivanju porekla imovine

Kako prenosi Biznis Telegraf, Poreska uprava utvrdila je da poreski obveznik nije uspeo da objasni poreklo dela svoje imovine, zbog čega mu je obračunat poseban porez u iznosu od 20,7 miliona dinara. Reč je o prvom slučaju koji je pravosnažno okončan od početka primene ovog zakona.

Poseban porez iznosi 75 odsto

Ovaj zakon predviđa da se na razliku između prijavljenih prihoda i uvećanja imovine obračunava poseban porez od čak 75 odsto. Postupak se pokreće kada nadležni organi utvrde da postoji značajno neslaganje između onoga što je građanin zvanično zaradio i vrednosti imovine kojom raspolaže.

U tom slučaju obveznik ima mogućnost da dostavi dokumentaciju i objasni poreklo novca, nekretnina, vozila i druge imovine. Ako u tome ne uspe, donosi se rešenje o plaćanju posebnog poreza.

Šta sve može biti predmet provere

U postupku se mogu proveravati stanovi, kuće, placevi, automobili, štednja, poslovni udeli i druga imovina. Poreska uprava upoređuje podatke iz različitih državnih evidencija, uključujući bankarske i katastarske registre.

Cilj zakona je da se oporezuje imovina za koju ne postoji verodostojno objašnjenje o tome kako je stečena.

Poruka za sve građane

Ovaj slučaj predstavlja upozorenje da građani treba da čuvaju dokumentaciju koja potvrđuje poreklo većih prihoda i ulaganja. U suprotnom, ukoliko se pojavi velika razlika između prijavljenih primanja i imovine, posledica može biti obaveza plaćanja milionskog poreza.

Za mnoge je upravo ovaj prvi slučaj pokazao da zakon nije samo formalnost, već mehanizam koji može dovesti do veoma visokih finansijskih obaveza.