Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je rešenjem direktora policije Dragana Vasiljevića za načelnika Uprave za analitiku u Direkciji policije postavljen pukovnik policije Ilija Racić.

Racić je rođen 1983. godine u Ivanjici, a školovanje je završio na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu i Policijskoj akademiji, gde je stekao zvanje diplomiranog oficira policije, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, navodi se u saopštenju.

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji završio je specijalističke akademske studije, dok je 2022. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu stekao zvanje doktora kriminalistike. U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2006. godine.

Od 2014. godine radio je u Upravi kriminalističke policije u sedištu Direkcije policije, a od 2019. godine raspoređen je na radno mesto glavnog koordinatora u sedištu Direkcije policije, dok je od 2023. do maja 2026. godine bio zamenik šefa Kabineta direktora policije.

Učestvovao je u izradi više strateških dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije, kao i u uspostavljanju i primeni policijsko-obaveštajnog modela u Republici Srbiji. Autor je dve monografije i više od 30 naučnih radova iz oblasti bezbednosti i kriminalistike.

Od 2023. godine angažovan je kao docent na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu na predmetu Bezbednosna analitika. Više puta je nagrađivan za rezultate rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oženjen je i otac jednog deteta.

BONUS VIDEO