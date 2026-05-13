Nemački proizvođač automobila Mercedes-Benc prodao je sve svoje izložbene salone u Berlinu kanadskom preduzetniku Kuldipu Bilanu, šefu Alfa Auto grupe, prenosi Bild pozivajući se na izvore iz poslovnih krugova.

U pitanju je sedam filijala u nemačkoj prestonici, koje zapošljavaju oko 1.500 ljudi.

Među pogođenima su filijale u Špandauu i Marijenfeldeu.

Zaposleni u prodavnicama u Berlinu su obavešteni o sporazumu putem imejla, a ponuđen im je izbor između novčane nadoknade ili garancije za posao na samo godinu dana. Nakon toga, njihovi trenutni ugovori bi bili raskinuti i potpisani novi, šiše Bild.

Takođe, u većini slučajeva zaposlenima se nude otpremnine do 30.000 evra.

Izvori navode da će sutra biti održani sastanak osoblja, što bi moglo da bude ključno.

Mercedes-Benc takođe planira da proda dilerske centre u drugim gradovima - Hamburgu, Minhenu i regionu Rajna-Rur, što bi moglo da ugrozi ukupno 8.000 radnih mesta.

Prema rečima dobro obaveštenih izvora, ostaje da se vidi u kojoj meri će se novi vlasnik pridržavati sporazuma o platama.

Bild podseća da su zaposleni u berlinskim salonima Mercedes-Benca dve godine pokušavali da spreče prodaju, ali su svi njihovi napori bili bezuspešni.

