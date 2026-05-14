Nakon današnjih incidenata u režiji blokadera ispred Pravnog fakulteta, pokušali su sa okupljanjem i blokadom u blizini RTS-a.

Međutim, odziv je bio znatno manji nego što su verovatno očekivali, a fotografija pokazuje činjenično stanje.

Izgleda da niko više ne veruje u lažne blokaderske suze, a narodu je sada jasno baš sve.

Podsetimo, negodovanje građana danas je bilo apsolutno nakon dešavanja ispred Pravnog fakulteta kada je blokaderskom krivicom došlo do dva incidenta u kojima su povređena dva muškarca.

Ono što je zabrinjavajuće jeste njihovo nametanje i odsustvo griže savesti kada su nakon prvog incidenta nastavili sa nemirima.