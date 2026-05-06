Ako postoji destinacija koja izgleda kao razglednica i od koje nećete moći da prestanete da gledate, to je Bled.

Nalazi se u podnožju Julijskih Alpa, Karavanki i blizu Triglava, koji su ga vremenom oblikovali u jedinstvenu zelenu oazu koja privlači domaće i strane turiste tokom cele godine. Međutim, za mnoge je Bled najposebniji u proleće kada ozeleni i počne da se slaže sa jezero koje u prolećnim mesecima poprima neverovatnu smaragdno zelenu boju, odražavajući okolne šume, planine.

Bledsko jezero ima površinu od oko 1,45 km² i jedno je od manjih alpskih jezera čija se bistra, tirkiznozelena boja menja u zavisnosti od svetlosti i godišnjeg doba. Samo jezero je glavna zvezda destinacije, sa šetalištem dugim približno 6 kilometara (treba vam 2 sata laganim tempom) kojim lako možete napraviti krug oko jezera.

Može se pešačiti ili voziti električni bicikl duž staze, a ako želite da obiđete jezero kao nekada, potražite Bledske fijakere, koje mogu da prime do 6 putnika. Ako želite da doživite Bled dok uživate u jezeru, možete obići jezero veslajući u tradicionalnom drvenom pletni čamcu ili dozvoliti veštim veslačima da vas prevezu sa jedne na drugu stranu jezera ili vas odvedu do nekog ostrvca.

Zanimljivo je da se na jezeru nalazi kamp Bled, koji ove godine slavi 70. rođendan. Jedini kamp na Bledu u toplijem delu godine privlači mnoge ljubitelje boravka u prirodi.

Na Bledu se oduvek jela lokalna i ukusna hrana, a to nepisano pravilo postoji i danas. Osetićete miris kobasica, čorbi, hrane koja podseća na austrijske specijalitete poput pohanih šnicli, rebara, velikih izdašnih salata...

Poznata je bledska krempita, koja se služi već 70 godina, a svakog dana u hotelskoj poslastičarnici se proizvodi po originalnom receptu. Originalna bledska krempita astoji od lisnatog testa na dnu i vrhu, između kojih se nalazi bogati krem i sloj šlaga. Karakteriše je savršeno pravilan, kvadratni oblik, koji lagano ljuljate pre nego što počnete da uživate. Standardni bledski krem je dimenzija 7 x 7 x 7 cm i služi se ohlađen kako bi se održala stabilna struktura i kremasta tekstura.

Bled nije samo destinacija za opuštanje - to je i savršeno mesto za ljubitelje aktivnog odmora. Proleće donosi idealne uslove za aktivnosti na otvorenom, a jedna od najpopularnijih je adrenalinska vožnja na sankalištu Straža Bled. Nekadašnje skijalište danas je pretvoreno u uzbudljivo letnje sankalište koje pruža nezaboravno iskustvo. Do vrha možete stići peške (uspon Fitnes šetalištem traje oko 40 minuta), ali i žičarom - opcija koju mnogi biraju kako bi uštedeli energiju za spuštanje. Staza je dugačka oko jedan kilometar, sa krivudavim stazama duž kojih, u zavisnosti od vaše želje, juri bob, koji možete usporiti po potrebi kako biste uhvatili pogled na jezero.

Za one koji žele još više uzbuđenja, na samo nekoliko kilometara udaljenosti nalazi se Ziplajn Dolinka - najduža ziplajn staza u Evropi, duga oko 4 kilometra i podeljena u sedam etapa. Ono što ovu avanturu čini posebnom nije samo brzina i visina, već i netaknuta priroda koja vas okružuje i pogled na Savu Dolinku kroz koju prolazi ziplajn ruta. Ziplajn obuhvata nekoliko uzastopnih linija različitih dužina i visina, a ukupno iskustvo traje oko dva sata, uključujući uvodnu obuku i opremu za bezbednost. Aktivnost je pogodna i za početnike jer se sve odvija uz profesionalne vodiče koji pomažu čak i onima koji se najviše plaše da prevaziđu svoj strah, piše Večernji list.