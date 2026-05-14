Kompanija Ekspo 2027 saopštila je da sutra počinje poslednjih 365 dana do otvaranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i zvanično prijavljivanje volontera za tu manifestaciju.

"Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najvećeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja. Ovo će biti najveći volonterski program do sada organizovan, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu Zapadnog Balkana", navodi se u saopštenju.

Program otvoren za sva punoletna lica

Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijave mogu od sutra da pronađu na zvaničnoj internet stranici Ekspa 2027.

Na navedenoj internet prezentaciji biće postavljen link ka volonterskoj platformi, gde će budući volonteri moći da se prijave za jednu od 48 ponuđenih pozicija. Kompanija Ekspo 2027 ističe da je ta specijalizovana izložba događaj koji će Srbiju naredne godine staviti u centar međunarodne pažnje.

"Tačno godinu dana pred početak najvećeg globalnog događaja koji je zemlja ikada organizovala, Beograd ulazi u završnu fazu priprema za specijalizovanu izložbu koja će tokom 93 dana okupiti 137 međunarodnih učesnika, više od 4 miliona posetilaca i više od 8.000 programa iz oblasti kulture, sporta, muzike, inovacija i tehnologije, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”", navodi se u saopštenju.

Naglašava se da se svi radovi na pripremi specijalizovane izložbe odvijaju prema planiranoj dinamici. Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra, dok se završavaju radovi na Ekspo selu i realizuje izgradnja prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice i druge infrastrukturne projekte koji će trajno promeniti ovaj deo Beograda.

Paralelno sa izgradnjom kompleksa u Surčinu u pripremi je i programski sadržaj čije će prve konkrektne obrise građani moći da vide početkom jeseni. Ističe se da će Beograd u godini pred nama biti domaćin i nekih od najvećih međunarodnih tehnoloških i inovacionih događaja, među kojima je i Džajtekst, jedan od najuticajnijih globalnih tek i startap sajmova, čime se Srbija dodatno pozicionira na mapi novih tehnoloških centara Evrope.

Svaki segment projekta dobiće svoju dugoročnu funkciju i nakon završetka specijalizovane izložbe.

Master plan Ekspa 2027, koji obuhvata tematsku oblast, oblast međunarodnih učesnika i oblast najboljih praksi i korporativnih sadržaja, biće u celosti iskorišćen i nakon 93 dana trajanja manifestacije. Nasleđe Ekspa 2027 uključivaće novi Beogradski sajam, Auditorijum, Međunarodni forum igre, centre za učenje i kreativnost, škole i predškolske ustanove, fiskulturne sale, muzejski deo, rezidencijalni i hotelski kompleks, maloprodajne sadržaje, igrališta i nove javne površine.

Time Beograd i Srbija prvi put dobijaju infrastrukturu i kapacitete za organizaciju budućih svetskih mega događaja, ali i potpuno novi urbani prostor namenjen životu, obrazovanju, kulturi, inovacijama i međunarodnoj saradnji, naglašava se u saopštenju i dodaje da Beograd već sada ulazi u ritam najvećih svetskih dešavanja.

Beograd - najdinamičnija globalna tačka

Navodi se da koncerti Erosa Ramacotija, Lenija Kravica i grupe Dip Parpl, kao i spektakl Cirk du Solej predstavljaju uvod u atmosferu koju će Beograd živeti tokom Ekspa 2027.

"Prvi put u istoriji, događaj ovakvih razmera dolazi u jugoistočnu Evropu, u trenutku kada svet traži nova mesta susreta, nove centre ideja i nove prostore međunarodnog povezivanja. Ekspo 2027 Beograd predstavlja priliku da se Srbija pozicionira među globalnim destinacijama budućnosti, na mapi gradova u kojima se ukrštaju tehnologija, kultura, biznis, kreativne industrije i međunarodni dijalog", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da će naredna godina biti period u kojem će Beograd izrasti u jednu od najdinamičnijih globalnih tačaka susreta sveta, uz potencijal da trajno promeni način na koji međunarodna javnost posmatra region i otvori novo razvojno poglavlje Srbije na globalnoj sceni.