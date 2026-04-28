Neobična turistička ponuda u centru Ljubljane izazvala je veliku pažnju javnosti, ali i reakciju nadležnih službi.

Naime, jedan hostel u Miklošičevoj ulici omogućio je gostima da prenoće u šatorima postavljenim na terasi na sedmom spratu zgrade, što je brzo dospelo u fokus inspekcije.

Glavna tržišna inspektorka Andreja But potvrdila je da su nadležni već upoznati sa ovim slučajem.

– Tokom kontrole utvrđeno je da poreski obveznik u svojoj ponudi ima i smeštaj u šatorima, koji su postavljeni na terasi poslovnog objekta na adresi Miklošičeva 9 – navela je ona.

Cena noćenja u ovim neobičnim uslovima trenutno iznosi 75 evra, što je dodatno podiglo interesovanje, ali i otvorilo brojna pitanja o bezbednosti i zakonitosti ovakvog smeštaja.

Prema važećem Zakonu o ugostiteljstvu, ovakva vrsta usluge u principu je dozvoljena, pod uslovom da je deo registrovanog smeštajnog objekta – što hostel i jeste.

Međutim, problem nastaje kada se postavi pitanje da li je sama terasa predviđena za boravak i noćenje, u skladu sa građevinskom dokumentacijom.

Zbog toga je slučaj prosleđen Inspektoratu za prirodne resurse i prostorno planiranje, koji će proceniti da li su ispunjeni svi uslovi i da li je prostor bezbedan za goste.

Građevinska inspekcija će, kako se navodi, morati da utvrdi da li je krov dovoljno siguran, prohodan i u skladu sa propisima za ovakvu vrstu korišćenja.

Iako zakon načelno dozvoljava ovakve ideje u turizmu, konačna odluka zavisiće od toga da li su ispunjeni svi tehnički i bezbednosni standardi.