Britanski premijer Kir Starmer je u pismu bivšem ministru zdravlja Vesu Stritingu, koji je danas podneo ostavku, rekao da njegova vlada mora da ispuni svoje obećanje da će okončati politički haos.

"Zaista mi je žao što više nećete sedeti za stolom kabineta i pomagati u transformaciji naše Nacionalne zdravstvene službe. Kao deo toga, moramo da ispunimo sva obećanja koja smo dali zemlji, uključujući i naše obećanje da ćemo okrenuti list i okončati haos koji je britanski narod odlučno odbacio na poslednjim opštim izborima", rekao je Starmer u pismu Stritingu, prenosi Rojters.

Striting je ranije danas saopštio da je podneo ostavku na funkciju ministra zdravlja, navodeći da je izgubio poverenje u liderske sposobnosti britanskog premijera Kira Starmera.

On je u pismu ostavke rekao da je njegova ključna zamerka Starmeru "nedostatak jasnog smera vizije" u vođenju zemlje i to što postoji "vakum u liderstvu", zbog čega vlada deluje kao da nema jasnu ideju šta predstavlja i koje vrednosti zastupa.

Britanski premijer Kir Starmer suočava se sa pritiskom unutar vlade da razmotri vremenski okvir svog povlačenja sa funkcije, nakon što je više od 80 poslanika Laburističke stranke pozvalo na njegovu ostavku zbog katastrofalnih rezultata njegove Laburističke partije na izborima širom Engleske, Škotske i Velsa održanim prošle nedelje.

Starmer je u ponedeljak izjavio da su mu teško pali loši rezultati Laburista na lokalnim izborima i da za to preuzima odgovornost, ali da ne namerava da podnese ostavku, prenosi Tanjug.

