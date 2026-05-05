Između ostalog, oglašena je i prodaja nepokretnosti u selima na teritoriji grada Zrenjanina i opština Žitište i Novi Bečej.

Na prodaju je ponuđena porodična kuća u Belom Blatu, u Ulici Stevice Jovanovića. Površina objekta je 136 kvadrata i on se nalazi na zemljištu ukupne površine 1.378 kvadratnih metara. Početna kupoprodajna cena iznosi 12.082 evra, prenosi Dnevnik.rs.

Prodaju se i nepokretnosti koje se nalaze u Tomaševcu, na Trgu slobode bb. U pitanju su porodična stambena zgrada površine 167 kvadrata, tri pomoćne zgrade površina 14, 45 i 80 kvadratnih metara, kao i zemljište od 1.353 kvadrata. Početna cena iznosi 21.584 evra.

Kada je reč o nekretninama u Tomaševcu, u napomeni piše da je rešenjem Odseka građevinske inspekcije Gradske uprave grada Zrenjanina, od 6. decembra 2024. godine, Republici Srbiji, kao vlasniku nepokretnosti, naloženo otklanjanje opasnosti izvođenjem potrebnih radova na pomenutim objektima, uz izricanje zabrane njihovog korišćenja, dok se ne otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi i bezbednost okoline.

Republička direkcija za imovinu oglasila je i prodaju nepokretnosti u Torku, u ulici Maršala Tita, koje čine zgrada tehničkih usluga – tehnički servis površine 830 kvadrata, pomoćna zgrada – tehnički servis površine 277 kvadrata i zemljište površine 4.583 kvadratna metra, po početnoj ceni od 149.807 evra.

Prodaju se i nepokretnosti u Bočaru, u Dobrovoljačkoj ulici, koje čine objekat površine 131 kvadrat i zemljište ukupne površine 787 kvadrata, a sve po početnoj kupoprodajnoj ceni od 5.981 evro.

U javnom oglasu je naglašeno da se sve nepokretnosti otuđuju pod teretom obaveze izabranog ponuđača da izmiri sve dospele, a neizmirene obaveze nastale do momenta ulaska u njihov posed, kao i eventualne troškove ponovnog priključenja na elektrodistributivni sistem.

Pravo učešća u kupovini imaju sva pravna lica i fizička lica koja ispunjavaju uslove oglasa, otkupe uputstvo za ponuđače sa obrascima i uplate depozit. Ponude za kupovinu nepokretnosti dostavljaju se Republičkoj direkciji za imovinu najkasnije do 15. maja, dok će otvaranje prispelih ponuda biti obavljeno 18. maja.

Zainteresovani za razgledanje nepokretnosti, kao i dodatne informacije i obaveštenja, mogu se obratiti kontakt osobi Vladanu Nikoliću, radnim danima od 9.30 do 14.30 časova, na broj telefona 011/3200-853.