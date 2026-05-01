Verica Rakočević godinama uživa u ljubavi sa znatno mlađim partnerom Veljkom Kuzmančevićem.

Iako su im mnogi predviđali kraj, upravo zbog razlike u godinama, Verica sa ponosom ističe da imaju vrlo skladan odnos.

- Mislim da je lepota i suština partnerskog odnosa da jedno drugome budete vetar u leđa. On je godinama na mojim revijama pravio muziku, davao mi sugestije, pošto je on jako kreativan. Mi tako i funkcionišemo, da smo jedno drugome vetar u leđa - ispričala je Verica , pa otkrila da je Veljko zapravo nju prvo naslikao, te da je sve od toga krenulo:

- To je bilo komično. On se od 15-e godine bavi muzikom i ja se tom njegovom talentu beskarajno divim. Kada je počela korona, on se popeo na sprat i rekao: “Ja moram nešto da radim”. To je tako trajalo jedan ceo dan. Popela sam se na sprat i onda je mene slikao. Pošto sam ja sujetna žena, žena koja hoće da bude lepa na toj slici. To je bila žena sa jednom malo većom rukom, nogom, sa malo većim nosom. Rekla sam mu: “Ovo ne valja ništa, to nisam ja”. On se žestoko uvredio i valjda ga je taj bes naterao da se malo više posveti slikarstvu. Ono što je meni najfascinantnije bilo u tim portretima jeste što se uvek u očima videla ona emocija koju je meni davala njegova muzika.

"Zaista sam umorna od svega toga"

Dugi niz godina je u svetu mode, a danas je muče veliki problemi.

- Najviše brinem za svoje radnike, ne bih volela da dođem u situaciju da otpustim ljude sa kojima radim već 20 godina, a ovakav pad koji se već dva, tri meseca unazad dešava, verujte da nije bilo ovako ni tokom bombardovanja. Mislim da sam jednom prilikom Veljku rekla: “Slušaj, pukao mi je film, daj da prodamo kuću na Avali, ti sve tvoje što imaš, kupićemo na Baliju jednu kuću, idemo da živimo i gledamo more. Zaista sam se umorila od 9. marta, bombardovanja, sankcija, 5. oktobra, korone. Imam 78 godina, dosta toga sam preko leđa preturila. Zaista sam umorna od svega toga, nadam se da ću moći da odem negde na 5-6 dana da tihujem i samujem i izvučem maksimum kreativnosti iz sebe. Naravno da bi mi bilo teško, ali godinama živim u haosu i zaista sam se umorila - rekla je nedavno za Blic.

