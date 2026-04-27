U Vranju se cene kreću oko 900 do 1.000 evra po kvadratu, dok se u Leskovcu, Pirotu, Zaječaru i Boru stanovi i kuće često mogu pronaći u okviru ili ispod granice od 1.000 evra po kvadratu.

Ovi gradovi i dalje predstavljaju najpristupačnije delove tržišta nekretnina u Srbiji, gde je moguće pronaći stanove i kuće po znatno nižim cenama u odnosu na ostatak zemlje.

U srednjem cenovnom rangu nalaze se Kragujevac, Čačak i Kraljevo, gde se kvadrat kreće od oko 1.000 do 2.200 evra. U Nišu prosečne cene su između 1.400 i 1.800 evra, dok je Subotica na nivou od oko 1.300 evra po kvadratu.

Za poređenje, u Beogradu su cene znatno više i uglavnom se kreću od 2.500 do 4.000 evra po kvadratu, dok luksuzne lokacije prelaze i 5.000 evra. Novi Sad se takođe ubraja među skuplje gradove, sa cenama koje u većini slučajeva prelaze 2.000 evra po kvadratu.

Razlike u cenama pokazuju da su manji gradovi na jugu i istoku Srbije i dalje najpristupačnija opcija za kupovinu nekretnine, dok su Beograd i Novi Sad i dalje u vrhu po cenama stanova, prenosi telegraf.rs.