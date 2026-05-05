Danijel ima 35 godine, živi u Nemačkoj sa roditeljima, a poreklom je iz Republike Srpske. On je objavio oglas u kojem traži ženu. Međutim, uslovi koje je napisao su izazvali pometnju na internetu.

Ima mnogo uslova

Oglas ovog 35-ogodišnjeg fakultetski obrazovanog momka izazvao je veliki broj reakcija zbog strogih zahteva i očekivanja od buduće žene .

“Pomaže Bog. Zovem se Daniel, ’90 godište i rodom iz Nemačke. Moji roditelji su poreklom iz Republike Srpske, a u Srbiji budem najčešće u našoj kući u Loznici. Živim u Nemačkoj i ovde sam završio Ekonomski fakultet. Tražim pobožnu devojku, ne stariju od 29 godina. Tetovaže su “no go”, takođe, kratka kosa, pušenje i ostale droge, duge nokte, mini suknje, pirsing…

Čitajte Sveto pismo ako ne znate kako žena treba da se ponaša i šta da nosi, ili pitajte vašeg duhovnog oca. Jako mi je važno da nije primila mRNA vakcinu i da nema neku prošlost, najbolje nikakvu, ali znam da je to u našem društvu postalo skoro nemoguće”, glasi oglas ovog gastarbajtera iz Nemačke.

Ljudi ga razapeli na internetu

Ljudi koji su na internetu pročitali njegov oglas izražavali su u komentarima šokiranost , šalili se, neki ga ismevali, poručivali da ženu s takvim osobinama eventualno može da pronađe u verskim ustanovama, interesovali se koje su njegove kvalifikacije, pa od žene ima tako velike zahteve i očekivanja. Malobrojni su sumnjali da je u pitanju šala jer im je oglas sam po sebi zvučao neverovatno i nerealno.