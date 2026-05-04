Iako se postupak vodi po službenoj dužnosti, praksa pokazuje da greške nisu nemoguće – posebno kada nedostaju podaci o stažu ili zaradama.

Kako da proverite obračun penzije

Prvi korak je da proverite osnovne elemente na kojima se penzija zasniva: ukupan radni staž, visinu prijavljenih zarada i kontinuitet uplate doprinosa. Danas je to lakše nego ranije, jer je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje uveo nove digitalne servise.

Građani sada mogu da koriste alate poput „e-Kalkulatora“ i servisa „Moj staž i penzija“, koji omogućavaju uvid u sve ključne podatke - od ukupnog staža do procenjenog iznosa penzije.

Ovi servisi su zamenili stariji sistem sa PIN kodom, koji više nije u upotrebi od kraja 2025. godine.

Putem ovih platformi možete da:

proverite da li su vam svi periodi rada evidentirani

vidite da li su zarade pravilno prijavljene

dobijete okvirni izračun penzije

Pored toga, putem portala e-Uprave moguće je pristupiti ličnim podacima uz elektronsku identifikaciju (ConsentID ili kvalifikovani sertifikat).

Ako više volite klasičan pristup, uvek možete otići u najbližu filijalu PIO fonda i zatražiti uvid u svoju evidenciju.

Na šta posebno obratiti pažnju

Najčešće greške u obračunu penzije odnose se na:

nedostajući radni staž (posebno iz starijih perioda)

neupisane ili pogrešno upisane zarade

neuplaćene doprinose od strane poslodavca

Važno je znati da podaci za starije periode često zavise od prijava koje su poslodavci dostavljali Fondu. Ako ti podaci nedostaju, penzija može biti niža nego što bi trebalo.

Šta uraditi ako sumnjate na grešku

Ako primetite nelogičnosti, ne treba čekati. Prvi korak je da podnesete zahtev za proveru ili ispravku podataka nadležnoj filijali PIO fonda. U tom postupku možete dostaviti dokaze kao što su:

ugovori o radu

platne liste

potvrde o stažu ili uplatama doprinosa

Ukoliko poslodavac više ne postoji, moguće je obratiti se Fondu sa raspoloživim dokazima kako bi se podaci naknadno utvrdili.

Ako ste već dobili rešenje o penziji i smatrate da je pogrešno, imate pravo da podnesete žalbu u zakonskom roku. Nakon toga, ako je potrebno, moguće je pokrenuti i upravni spor pred sudom.

Takođe, korisno je pratiti status svog predmeta putem elektronskog sistema „e-Šalter“, gde možete videti u kojoj fazi je obrada vašeg zahteva.

Reagujte na vreme

Iako sistem obračuna penzija u Srbiji funkcioniše automatizovano, odgovornost za proveru podataka u velikoj meri ostaje na samim građanima. Redovna kontrola staža i zarada tokom radnog veka najbolja je zaštita od neprijatnih iznenađenja u penziji.

Ako sumnjate u tačnost obračuna - reagujte na vreme. Ispravke su moguće, ali što ranije pokrenete postupak, veće su šanse da će vaša penzija biti pravi odraz vašeg rada.