Sezona jagoda je počela i pijace su pune ovog omiljenog crvenog voća, ali nije svaka jagoda jednako dobra. Često se desi da kući donesete lepo upakovane plodove, a oni budu bez mirisa i ukusa.

Zato je važno da znate kako da već na licu mesta prepoznate kvalitetne i zrele jagode.

Kako prepoznati dobre jagode

Prvo obratite pažnju na boju i izgled. Kvalitetne jagode imaju intenzivnu, ujednačeno crvenu boju i čvrstu strukturu. Površina treba da bude glatka i blago sjajna, bez zelenih ili beličastih delova koji ukazuju na nedovoljnu zrelost.

Posebno su važne peteljke — one treba da budu sveže i jarko zelene. Ako su suve, tamne ili uvele, jagode verovatno već stoje duže vreme.

Miris kao najvažniji pokazatelj

Jedan od najpouzdanijih znakova kvaliteta je miris. Zrele jagode imaju izražen, sladak i prijatan miris koji se oseti čak i kroz pakovanje.

Ako jagode gotovo da nemaju miris, velika je verovatnoća da će biti blage ili bezukusne, bez obzira na to kako izgledaju.

Veličina nije presudna

Česta zabluda je da su manje jagode uvek slađe. U stvarnosti, ukus više zavisi od sorte, načina uzgoja i trenutka berbe nego od veličine ploda.

Sitnija jagoda ubranа u pravom trenutku često može biti znatno ukusnija od velike, ali vodenaste.

Obavezno proverite i dno pakovanja

Nikada nemojte gledati samo gornji sloj u kutiji. Donji red često otkriva pravo stanje.

Izbegavajte pakovanja u kojima ima:

zgnječenih plodova

buđi

curenja soka

omekšalih ili potamnелih jagoda

Jedna loša jagoda može brzo da pokvari ostale.

Kako da duže ostanu sveže

Kada ih donesete kući, prvo uklonite oštećene plodove. Zatim ih možete kratko oprati u vodi sa malo sirćeta, pa dobro osušiti.

Čuvajte ih u frižideru u posudi koja nije potpuno zatvorena, uz papirni ubrus na dnu koji upija višak vlage. Na taj način mogu ostati sveže nekoliko dana duže nego inače.

Uz malo pažnje pri kupovini, lako možete izabrati jagode koje su zaista slatke, mirisne i pune ukusa — baš onakve kakve se i očekuju od pravih sezonskih plodova.