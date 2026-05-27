Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Srednji kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4203, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8419.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto, prenosi Tanjug.

