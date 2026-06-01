Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični srednji kurs dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4037, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,7498.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,8 odsto.

