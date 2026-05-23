Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će biti 117,4182 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 101,1877 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,4 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,3 odsto.

