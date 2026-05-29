Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4175, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je NBS.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,4 odsto i iznosi 100,8481.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.

Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

