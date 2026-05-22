Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4139, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,0795.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,2 odsto.