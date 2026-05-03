Dejan Dragojević progovorio je o svom emotivnom brodolomu koji je doživeo tokom Zadruge 5.

Nije krio da je, nakon preljube tadašnje supruge Dalile Dragojević, imao velikih poteškoća da ponovo nekome pokloni poverenje, ali se to promenilo kada je u njegov život ušla sadašnja partnerka Jovana Stojanović.

Na početku razgovora osvrnuo se na odnos sa bivšom suprugom, koja ga je u rijalitiju prevarila sa Filipom Carem, nakon čega su se i zvanično razveli.

Otkrio je i kakav je bio odnos njegovih roditelja sa bivšom snajkom.

- U početku je sve bilo kako treba. Dešavale su se neke čudne stvari, ali je generalno bilo u redu. Kada smo ušli u rijaliti, nisam znao šta su fanovi, a šta hejteri. Imali smo jednu babu koja nam je visila na kapiji kuće, a tu su i komentari koji mogu da utiču na odnos unutar porodice. Upadneš u vrtlog koji kasnije eskalira. U rijalitiju postoje ljudi koji su upoznali partnere koje vole i uspeli su da se sačuvaju od komentara i pritiska - priznao je Dragojević.

Dalila već neko vreme živi u Americi sa novim partnerom Markom, a on je otkrio da li je pokušala da stupi u kontakt s njim pre odlaska.

-Ne, nikada. Nemam nameru da bilo koga komentarišem loše. Rekao sam da ću nakon Zadruge 5 imati ravnu liniju prema svemu što se desilo i tim ljudima - bio je jasan.

Otkrio detalje upoznavanja sa sadašnjom devojkom

Govoreći o poverenju i novoj ljubavi, istakao je koliko mu je bilo teško da ponovo veruje.

-Veoma je teško. Nisam verovao i mislio sam da ću naići na ženu koja mi ne odgovara. Međutim, upoznao sam Jovanu. Dopisivali smo se mesec dana, prijala mi je, a potom sam shvatio da nisu svi isti. Ako je jedna osoba loša, ne znači da su sve takve. Opustio sam se i sada smo skoro četiri godine zajedno. Imala pravi pristup, što me je dodatno opustilo. Da je težila medijskoj pažnji, verovatno bih se povukao. Ima posao, sređen život i znala je kako da mi priđe - rekao je bivši rijaliti učesnik.

Progovorio o venčanju

S obzirom na to da je nedavno verio svoju izabranicu, otkrio je i planove za budućnost.

Moguće je, da. Venčanje će sigurno biti, ali u krugu porodice. Ne volim velika slavlja. Napravićemo ručak kod kuće i doći će matičar - zaključio je Dragojević za Pink.