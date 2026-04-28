Vest o pomirenju Nenada Marinkovića Gastoza i njegove bivše partnerke Anđele Đuričić odjeknula je kao bomba, a lepu novost pobednik Elite 8 objavio je na društvenim mrežama.

Anđela je pre samo nekoliko nedelja javno govorila o raskidu i naglasila da između njih ne postoji nikakva tajna veza, dok je Gastoz otvoreno isticao da je na taj odnos stavio tačku.

Ipak, emocije su na kraju prevagnule i došlo je do pomirenja.

Jutro nakon ove vesti domaći mediji zatekli su ispred Nenadove zgrade parkiran automobil drugoplasirane učesnice, a fanovi na društvenim mrežama već spekulišu da se Anđela, posle obnove veze, vratila u stan u Zemunu koji pripada njemu.

Nakon nekoliko sati, izašla je iz zgrade u pratnji svog, ali i njegovog kućnog ljubimca. Uputila se u kratku šetnju u okviru kompleksa u kom žive, a svratila je i do obližnjeg marketa.

Ovog puta nije bila raspoložena za duži razgovor, ali osmeh i sreću nije mogla da sakrije.

Na pitanje da li su se pomirili, uz osmeh je kratko poručila:

-Sve je super - istakla je ona, nakon čega je zajedno sa kućnim ljubimcima ušla u zgradu koja se nalazi u luksuznom naselju u Zemunu.

